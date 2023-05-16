Гогниев допустил возможность работы главным тренером «Спартака»

«Конечно. В ЦСКА, как я уже говорил, каждый тренер прогрессировал. Из тренеров, которые не прогрессировали, на моей памяти только Жорже. Олич? Ну, ему дали шанс, как и Березуцкому. Олич — скорее исключение из правила. Смог бы я как бывший футболист ЦСКА работать в «Спартаке»? Я как тренер допускаю возможность работы в любом клубе, потому что история футболиста и тренера — две разные вещи. Но, конечно, если будет выбор между ЦСКА и «Спартаком», я выберу ЦСКА», — приводит слова Гогниева «Спорт-экспресс».