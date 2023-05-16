Легенду украинского футбола раскритиковали из-за пророссийской кампании

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля раскритиковал бывшего главного тренера национальной команды Андрея Шевченко за то, что он сидел рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Об этом сообщает РИА Новости.

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«Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты? А если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то к нему с блаженным видом нельзя», — написал он в соцсетях.

Зозуля добавил, что «вменяемый украинец» не сел бы рядом с Новаком, который выступает за возвращение российских и белорусских спортсменов на мировые соревнования. Он подчеркнул, что Шевченко знал об этом и намеренно сел рядом с сербским теннисистом.

«Я долго об этом молчал и даже позволял человеку совершать ошибки, но теперь его ошибки стали системными», — заключил футболист.