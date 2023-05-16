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Губерниев ответил Гогниеву: на зеркало неча пенять, коли рожа крива

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего тренера футбольного клуба «Химки» Спартака Гогниева. Его слова передает Sport24.

Губерниев про тренера Гогниева: на зеркало неча пенять, коли рожа крива
©  РИА Новости

Тренер ранее назвал Губерниева «быдло-идиотом». В свою очередь, комментатор неоднократно позволял себе публичные оскорбления в адрес специалиста.

«На зеркало неча пенять, коли рожа крива. Только это могу сказать в данном случае, не вступая в полемику с этим персонажем», — сказал Губерниев.

«Химки» объявили об отставке Гогниева 3 апреля. Сейчас подмосковный клуб возглавляет Андрей Талалаев. После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» набрали 18 очков и занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице.

В оставшихся матча команда Талалаева сыграет с грозненским «Ахматом», екатеринбургским «Уралом» и «Пари Нижний Новгород».

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