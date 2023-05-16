Выяснилось, какую травму получил защитник «Динамо» Майсторович

Майсторович перешёл в «Динамо» в феврале 2023 года. Защитник успел сыграть за московский клуб десять матчей в РПЛ и Кубке России, не отметившись в них результативными действиями. Контракт Майсторовича с «Динамо» рассчитан до июня 2027 года.