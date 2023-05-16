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Экс-наставник "Химок" Гогниев заявил, что футболистам допустимо выпить пиво после матча

Бывший главный тренер футбольного клуба «Химки» Спартак Гогниев высказал мнение, что игрокам допустимо выпить пива после матча.

Гогниев: выпить пива после игры — это круто
© ФК "Химки"

«Все мы люди. Вы же в день рождения можете выпить вино или пиво? Почему вы не можете выпить два бокала пива, когда в Германии это делают?

Взяли бы дорогое пиво и выпили после игры, чтобы восстановиться. Почему нет? Это же круто», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер пообещал отправить футболистам «Аугсбурга» поезд пива за победу над дортмундской «Боруссией» в 33-м туре немецкой Бундеслиги.

Клуб из Мюнхена может досрочно обеспечить себе победу в чемпионате Германии, если обыграет «РБ Лейпциг», а «Аугсбург» возьмет верх над дортмундской командой.

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