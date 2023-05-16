Гогниев: выпить пива после игры — это круто

Экс-наставник "Химок" Гогниев заявил, что футболистам допустимо выпить пиво после матча
Бывший главный тренер футбольного клуба «Химки» Спартак Гогниев высказал мнение, что игрокам допустимо выпить пива после матча.
«Все мы люди. Вы же в день рождения можете выпить вино или пиво? Почему вы не можете выпить два бокала пива, когда в Германии это делают?
Взяли бы дорогое пиво и выпили после игры, чтобы восстановиться. Почему нет? Это же круто», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Ранее президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер пообещал отправить футболистам «Аугсбурга» поезд пива за победу над дортмундской «Боруссией» в 33-м туре немецкой Бундеслиги.
Клуб из Мюнхена может досрочно обеспечить себе победу в чемпионате Германии, если обыграет «РБ Лейпциг», а «Аугсбург» возьмет верх над дортмундской командой.