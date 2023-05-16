Бывший президент "Локомотива": игра с Камеруном может указать России на ее сегодняшнее место в футболе

Смородская считает, что игра с Камеруном может указать России на ее сегодняшнее место в футболе
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская положительно оценила новость о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна. Матч может пройти 15 июня в Москве.
«Интересный ли это соперник? Да, это интересный соперник. Эта команда может показать игру. Во всяком случае так было раньше, я сейчас-то не слежу за этой командой, чтобы я могла вам точно сказать, но мне кажется, это уже лучше.
Они участники последнего чемпионата мира? Это о многом говорит, конечно. Они могут нам указать наше сегодняшнее место в футболе? Ну, конечно, они-то прошли отбор на последний чемпионат мира», — передает слова Смородской «Все про спорт».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Недавно сборная России отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который также пройдет в июне.