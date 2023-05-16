Нападающий Камано оценил важность Дзюбы для «Локомотива»

«Артём — очень важный игрок для команды. Нельзя недооценивать его роль. Дзюба очень помог «Локомотиву» в весенней части сезона. Благодаря ему мы можем разнообразно играть: например, когда не получается низом, то можно играть верхом. Количество успешных подач на него намного выше, чем без него на поле. В игре с «Крыльями» Артёма не было, поэтому пришлось перестраивать игру. Во втором тайме нам это удалось: выглядели достаточно неплохо», — сказал Камано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.