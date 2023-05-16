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Агент Агузаров: «Хапоэль» заинтересован в выкупе Сулейманова

Алан Агузаров, агент российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, выступающего на правах аренды за израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы, высказался о будущем своего клиента.

Израильский «Хапоэль» заинтересован в выкупе нападающего Сулейманова
© Betassist

«Хапоэль» заинтересован в выкупе Сулейманова, а он заинтересован в том, чтобы остаться в «Хапоэле». Вопрос должен решиться окончательно в конце месяца», – приводит слова Агузарова «РИА Новости Спорт».

Ранее Ynet сообщил, что «Хапоэль» откажется от приобретения футболиста, права на которого принадлежат «Краснодару», из-за его участия в массовой драке, которая произошла после завершения матча чемпионата Израиля с «Маккаби» из Хайфы (1:2). Форвард получил за данный инцидент 10-матчевую дисквалификацию.

Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара». За израильскую команду он провёл 35 матчей, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

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