Израильский «Хапоэль» заинтересован в выкупе нападающего Сулейманова

Алан Агузаров, агент российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, выступающего на правах аренды за израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы, высказался о будущем своего клиента.

«Хапоэль» заинтересован в выкупе Сулейманова, а он заинтересован в том, чтобы остаться в «Хапоэле». Вопрос должен решиться окончательно в конце месяца», – приводит слова Агузарова «РИА Новости Спорт» .

Ранее Ynet сообщил, что «Хапоэль» откажется от приобретения футболиста, права на которого принадлежат «Краснодару», из-за его участия в массовой драке, которая произошла после завершения матча чемпионата Израиля с «Маккаби» из Хайфы (1:2). Форвард получил за данный инцидент 10-матчевую дисквалификацию.