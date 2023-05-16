Российский футболист намерен получить сербское гражданство

«Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров.

Приглашений из сборной России нет. Будут они или нет — непонятно. Думать о том, вызовут его в сборную России или европейскую сборную — для нас неперспективно», — передает слова Пруцева-старшего Sport24.