Российский футболист намерен получить сербское гражданство

Российский игрок "Црвены Звезды" Пруцев намерен получить сербское гражданство
Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев планирует получить сербское гражданство. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на отца футболиста.
«Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров.
Приглашений из сборной России нет. Будут они или нет — непонятно. Думать о том, вызовут его в сборную России или европейскую сборную — для нас неперспективно», — передает слова Пруцева-старшего Sport24.
Пруцев перешел в сербскую команду летом прошлого года. До этого он играл за «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Сочи». Сообщалось об интересе к нему швейцарского «Базеля».
В этом сезоне «Црвена Звезда» в очередной раз стала чемпионом Сербии. Клуб из Белграда является самым титулованным своей страны.
Старший брат Егора выступает за московский «Спартак», куда он перешел зимой прошлого года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Данил Пруцев успел сыграть за красно-белых 24 матча.