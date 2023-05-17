Игнатьев раскритиковал функционеров РПЛ

«Конечно, многим функционерам клубов РПЛ не хватает квалификации и терпения в работе с тренерами. Тренер — это 10% успеха. Выбор тренера — не их забота. Их дело — выбрать человека, который уже будет выбирать специалиста. У нас же могут пригласить любого тренера», — сказал Игнатьев «Евро-Футбол.Ру».