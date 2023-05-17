$79.98+0.8887.16+1.08

Экс-тренер сборной России Игнатьев заявил о нехватке квалификации в работе с тренерами РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении руководства московского «Динамо» уволить главного тренера — серба Славишу Йокановича.

Игнатьев раскритиковал функционеров РПЛ
© Газета.Ru

«Конечно, многим функционерам клубов РПЛ не хватает квалификации и терпения в работе с тренерами. Тренер — это 10% успеха. Выбор тренера — не их забота. Их дело — выбрать человека, который уже будет выбирать специалиста. У нас же могут пригласить любого тренера», — сказал Игнатьев «Евро-Футбол.Ру».

Йоканович был отправлен в отставку после разгромного проигрыша «Ахмату» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:3.

54-летний специалист возглавил «Динамо» перед стартом сезона. В 38 матчах под руководством сербского тренера команда одержала 16 побед при восьми ничьих и 14 поражениях.

Московский клуб после 27 матчей в РПЛ набрал 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре москвичи в гостях сыграют со столичным «Торпедо».

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич, который, по сообщениям СМИ, возглавит столичное «Динамо», заявил, что готов к новому вызову в своей карьере.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий