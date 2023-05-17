Игнатьев раскритиковал функционеров РПЛ

Экс-тренер сборной России Игнатьев заявил о нехватке квалификации в работе с тренерами РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении руководства московского «Динамо» уволить главного тренера — серба Славишу Йокановича.
«Конечно, многим функционерам клубов РПЛ не хватает квалификации и терпения в работе с тренерами. Тренер — это 10% успеха. Выбор тренера — не их забота. Их дело — выбрать человека, который уже будет выбирать специалиста. У нас же могут пригласить любого тренера», — сказал Игнатьев «Евро-Футбол.Ру».
Йоканович был отправлен в отставку после разгромного проигрыша «Ахмату» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:3.
54-летний специалист возглавил «Динамо» перед стартом сезона. В 38 матчах под руководством сербского тренера команда одержала 16 побед при восьми ничьих и 14 поражениях.
Московский клуб после 27 матчей в РПЛ набрал 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре москвичи в гостях сыграют со столичным «Торпедо».
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич, который, по сообщениям СМИ, возглавит столичное «Динамо», заявил, что готов к новому вызову в своей карьере.