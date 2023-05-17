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Легионер «Локомотива» задумался о получении российского гражданства

Гвинейский нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано задумался о получении российского гражданства. Его слова приводит Sport24.

Легионер «Локомотива» задумался о получении российского гражданства
© Lenta.ru

«Да, я не против получить паспорт РФ. Если я останусь в клубе, то попрошу руководство помочь мне с этим, попрошу начать эту процедуру», — поделился легионер.

Он рассказал, что российский паспорт упростил бы жизнь его семье в путешествиях.

Форвард выступает за железнодорожников с августа 2020 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 35 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке страны, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

24 февраля стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо, выступающие за петербургский «Зенит», получили российское гражданство. Также анонсировал получение паспорта России эквадорский игрок «Сочи» Кристиан Нобоа.

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