Николич заявил о желании возобновить тренерскую карьеру

«В последнее время я провёл много времени с семьёй, путешествовал и повидал много друзей, с которыми познакомился благодаря футболу. Сейчас же я перезаряжен, я вернулся на рынок после ЧМ-2022 в Катаре, ищу новый вызов, новую работу. Я снова жажду успеха!» — приводит слова Николича венгерское издание CsakFoci.