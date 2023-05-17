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Николич заявил о желании возобновить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о своём будущем.

Николич заявил о желании возобновить тренерскую карьеру
© Betassist.ru

«В последнее время я провёл много времени с семьёй, путешествовал и повидал много друзей, с которыми познакомился благодаря футболу. Сейчас же я перезаряжен, я вернулся на рынок после ЧМ-2022 в Катаре, ищу новый вызов, новую работу. Я снова жажду успеха!» — приводит слова Николича венгерское издание CsakFoci.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Николич 22 мая прилетит в Москву на встречу с руководством «Динамо». Утверждается, что 42-летний сербский наставник проведёт последний раунд переговоров переговоры перед подписанием контракта, а также осмотрит базу и стадион.

Последним клубом Николича был московский «Локомотив», откуда он был уволен в октябре 2021 года. Сербский специалист был назначен на должность главного тренера железнодорожников 14 мая 2020 года, сменив на посту Юрия Сёмина. Под руководством Николича москвичи стали серебряными и бронзовыми призёрами чемпионата России, а также обладателями Кубка России — 2021.

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