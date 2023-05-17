Полузащитник ЦСКА Мендес назвал лучшего российского тренера

«Федотов — лучший российский тренер? Да. Считаю, что у команды сейчас все хорошо, все получается. У нас много отличных игроков с потенциалом. Мы довольны текущей ситуацией, будем работать, чтобы улучшить результаты в будущем», — приводит слова Мендеса «Спорт-экспресс».