«Бавария» представила новую домашнюю форму

«Футболка по-новому интерпретирует культовые цвета, которые символизируют идентичность ФК «Бавария». Она выполнена из белой основы и украшена яркими тёмно-красными рукавами — отсылка к домашней форме, которую носили игроки в 1965 году, когда «Бавария» вышла в Бундеслигу. Дизайн дополнен надписью Rot & Weiß ein Leben lang (Красный и белый на всю жизнь) внутри воротника.