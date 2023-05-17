Бывший тренер «Баварии» отказался возглавить «Челси»

«Могу подтвердить, что «Челси» контактировал с Юлианом. Он был их первым выбором. Думаю, что он бы стал их тренером, если бы захотел. Но он отказался. Это было правильное решение со стороны Юлиана», — сказал Штруф во время подкаста Phasenmaher.