Бывший тренер «Баварии» отказался возглавить «Челси»

Агент Нагельсмана подтвердил, что тренер отказался возглавить «Челси»
Фолькер Штруф, агент бывшего наставника «Баварии» Юлиана Нагельсмана, подтвердил, что «Челси» связывался с его клиентом. По словам Штруфа, лондонский клуб хотел, чтобы Нагельсман возглавил команду.
«Могу подтвердить, что «Челси» контактировал с Юлианом. Он был их первым выбором. Думаю, что он бы стал их тренером, если бы захотел. Но он отказался. Это было правильное решение со стороны Юлиана», — сказал Штруф во время подкаста Phasenmaher.
В нынешнем сезоне «Челси» сменил уже двух главных тренеров. Сперва с командой работал Томас Тухель, а затем — Грэм Поттер. В настоящее время и. о. главного тренера лондонцев является Фрэнк Лэмпард. Ожидается, что с нового сезона команду будет тренировать Маурисио Почеттино.