$79.98+0.8887.16+1.08

Агент Нагельсмана подтвердил, что тренер отказался возглавить «Челси»

Фолькер Штруф, агент бывшего наставника «Баварии» Юлиана Нагельсмана, подтвердил, что «Челси» связывался с его клиентом. По словам Штруфа, лондонский клуб хотел, чтобы Нагельсман возглавил команду.

Бывший тренер «Баварии» отказался возглавить «Челси»
© Betassist

«Могу подтвердить, что «Челси» контактировал с Юлианом. Он был их первым выбором. Думаю, что он бы стал их тренером, если бы захотел. Но он отказался. Это было правильное решение со стороны Юлиана», — сказал Штруф во время подкаста Phasenmaher.

В нынешнем сезоне «Челси» сменил уже двух главных тренеров. Сперва с командой работал Томас Тухель, а затем — Грэм Поттер. В настоящее время и. о. главного тренера лондонцев является Фрэнк Лэмпард. Ожидается, что с нового сезона команду будет тренировать Маурисио Почеттино.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий