РФС подтвердил назначение Карасёва на матч «Спартак» — ЦСКА
Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, назначенных на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
Предстоящий игровой уикенд будет сыгран за три дня — начнётся в субботу, 20 мая, и завершится в понедельник, 22 мая.
20 мая (суббота)
- «Локомотив» – «Факел»: главный арбитр – Алексей Амелин, помощники – Михаил Иванов и Игорь Князев;
- «Торпедо» – «Динамо»: главный арбитр – Василий Казарцев, помощники – Ашид Абусуев и Алексей Воронцов;
- «Оренбург» – «Зенит»: главный арбитр – Алексей Сухой, помощники – Владислав Назаров и Илья Елеференко;
- «Ахмат» – «Химки»: главный арбитр – Владислав Безбородов, помощники – Максим Гаврилин и Егор Болховитин.
21 мая (воскресенье)
- «Крылья Советов» – «Урал»: главный арбитр – Виталий Мешков, помощники – Максим Ковалёв и Арам Петросян;
- «Спартак» – ЦСКА: главный арбитр – Сергей Карасёв, помощники – Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев;
- «Краснодар» – «Ростов»: главный арбитр – Артём Любимов, помощники – Кирилл Большаков и Дмитрий Семёнов.
22 мая (понедельник)
- «Пари Нижний Новгород» — «Сочи»: главный арбитр – Кирилл Левников, помощники – Алексей Лунёв и Руслан Мухтаров.
«Зенит» в 27 матчах набрал 65 очков и гарантировал себе чемпионство. Второе место занимает ЦСКА (54). Третьим идёт «Ростов» (50), опережающий московский «Спартак» (50) лишь по дополнительным показателям.
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