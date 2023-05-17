Определились участники суперфинала Кубка России по футболу

Армейцы узнали своего соперника.
Сегодня, 17 мая, определился второй участник суперфинала Кубка России по футболу сезона-2022/2023.
В среду в рамках финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» на своём поле переиграл екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков». Победу южанам принесли голы Кайо и Джона Кордобы. У проигравших отличился Эрик Бикфалви.
Таким образом, в решающем матче за трофей московский ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».
Самым успешным клубом в истории Кубка России является московский «Локомотив». Железнодорожники завоёвывали этот трофей девять раз (в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019 и 2021 годах).