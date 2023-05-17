$79.98+0.8887.16+1.08

Испанские журналисты рассказали, какую зарплату «Барселона» предлагает Месси

Руководство «Барселоны» уже связывалось с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси, предложив ему подписать контракт. Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб предлагает аргентинскому нападающему контракт с зарплатой € 25 млн до вычета налогов.

Журналисты рассказали, какую зарплату «Барселона» предлагает Месси
© Betassist

Утверждается, что руководство «Барселоны» уверено в готовности Месси принять предложение.

Напомним, нынешний контракт Лео с «ПСЖ» истекает по окончании сезона. Ранее отец футболиста заявил, что аргентинец примет решение о будущем уже летом после того, как сезон завершится.

Ранее сообщалось, что Месси также получил предложение от клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Кроме того, им интересуются в американской лиге МЛС. При этом до сих пор неизвестно, захочет ли Лионель остаться в парижском клубе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий