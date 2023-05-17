Журналисты рассказали, какую зарплату «Барселона» предлагает Месси

Руководство «Барселоны» уже связывалось с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси, предложив ему подписать контракт. Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб предлагает аргентинскому нападающему контракт с зарплатой € 25 млн до вычета налогов.

Напомним, нынешний контракт Лео с «ПСЖ» истекает по окончании сезона. Ранее отец футболиста заявил, что аргентинец примет решение о будущем уже летом после того, как сезон завершится.

Ранее сообщалось, что Месси также получил предложение от клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Кроме того, им интересуются в американской лиге МЛС. При этом до сих пор неизвестно, захочет ли Лионель остаться в парижском клубе.