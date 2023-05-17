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«Рубин» получит 40 млн рублей премиальными на весь состав в случае выигрыша Первой лиги

«Рубин» премирует футболистов команды за выход в РПЛ с первого места.

Стало известно, сколько получит «Рубин» в случае выигрыша Первой лиги
© Sports.ru

В казанской команде хотят занять первое место по итогам сезона Первой лиги.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство клуба уже сообщило команде, что за победу в лиге футболисты получат 40 миллионов рублей на весь состав.

С приходом Рашида Рахимова на пост главного тренера клуб одержал пять побед в пяти матчах. Всего у команды, которая находится на втором месте в таблице, 62 балла в 31 игре.

Следующий матч «Рубин» проведет против лидера Первой лиги «Балтики», в активе которой 64 очка.

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