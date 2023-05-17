Источник: защитник ЦСКА интересен «Локомотиву»

«Локомотив» продолжает поиск сильного центрального защитника с российским паспортом. Кандидатура Александра Солдатенкова из «Крыльев Советов» пока «на паузе». Железнодорожники проявляют интерес к Игорю Дивееву из ЦСКА, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, у Игоря достаточно высокие запросы по личному контракту, что может помешать переговорному процессу. Не менее тяжело будет договориться и с ЦСКА. Поэтому в «Локомотиве» понимают, что вероятность успешных переговоров по Дивееву крайне мала.