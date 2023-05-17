Агент отреагировал на сообщения об интересе «Локомотива» к защитнику ЦСКА Дивееву

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на сообщения об интересе к футболисту со стороны столичного «Локомотива».

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«Мне не поступало предложений от «Локомотива» по поводу Дивеева. Игорем интересуются многие российские и зарубежные клубы. Все эти интересы в конкретные предложения не выражены», — сказал Еремин «Спорт-Экспрессу».

Журналист Иван Карпов ранее сообщил, что железнодорожники интересуются Дивеевым, но слишком большие финансовые запросы игрока и нежелание ЦСКА расставаться с защитником, вероятно, помешают возможной сделке.

Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» в 2019 году, сначала он выступал за армейцев на правах аренды, через некоторое время с ним был заключен полноценный контракт. Нынешнее соглашение игрока с красно-синими истекает в 2024 году.