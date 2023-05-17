$79.98+0.8887.16+1.08

Агент заявил об отсутствии предложения "Локомотива" по поводу защитника ЦСКА Дивеева

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на сообщения об интересе к футболисту со стороны столичного «Локомотива».

Агент отреагировал на сообщения об интересе «Локомотива» к защитнику ЦСКА Дивееву
© Газета.Ru

«Мне не поступало предложений от «Локомотива» по поводу Дивеева. Игорем интересуются многие российские и зарубежные клубы. Все эти интересы в конкретные предложения не выражены», — сказал Еремин «Спорт-Экспрессу».

Журналист Иван Карпов ранее сообщил, что железнодорожники интересуются Дивеевым, но слишком большие финансовые запросы игрока и нежелание ЦСКА расставаться с защитником, вероятно, помешают возможной сделке.

Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» в 2019 году, сначала он выступал за армейцев на правах аренды, через некоторое время с ним был заключен полноценный контракт. Нынешнее соглашение игрока с красно-синими истекает в 2024 году.

Футболист пропустил большую часть сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за серьезной травмы. В сентябре 2022 года у Дивеева был диагностирован перелом большеберцовой кости, футболист восстанавливался на протяжении несколько месяцев и не сыграл в осенней части чемпионата, начав появляться на поле только после возобновления сезона.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий