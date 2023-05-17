Тренер Непомнящий назвал "Спартак" "командой артистов"
Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о спаде футболистов московского «Спартака» перед дерби с ЦСКА.
«Просто то его озаряет, то он гаснет. То готовы порвать «Зенит», то вдруг не справляются с «Химками». «Спартак» еще в советские времена был таким. Команда артистов — то посетит вдохновение, то нет.
Ни по ресурсу, ни по материалу «Спартак» не соответствует сейчас статусу конкурента «Зенита». ЦСКА тоже. Армейцы играют сейчас, как мне кажется, на своем максимуме», — передает слова Непомнящего Bobsoccer.
«Спартак» примет ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 21 мая.
После 27 туров красно-белые, набрав 50 очков, занимают четвертое место в турнирной таблице. В минувшие выходные подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью с «Химками» со счетом 1:1. Голами отметились Ризуан Мирзов и Александр Соболев.
ЦСКА в 27-м туре разгромно победил «Торпедо» со счетом 3:0 и отправил «автозаводцев» в Первую Лигу. Дублем отметился Федор Чалов, еще один гол на счету Ивана Облякова. «Армейцы» опережают «Спартак» и «Ростов» в турнирной таблице на четыре очка.