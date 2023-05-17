$80.76+0.7887.57+0.41

В РФС сообщили о проведении финала Кубка России в "Лужниках"

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о принятом решении касательно места проведения финального матча Кубка России.

В РФС сообщили о проведении финала Кубка России в "Лужниках"
© РИА Новости

"Главный матч года пройдет на главном стадионе страны. Финал Кубка России, как и планировалось, пройдет в "Лужниках". В соответствии с распоряжением Правительства, финал должен проходить на арене, которая оборудована системой для использования паспорта болельщика. Главная арена "Лужников" всем требованиям соответствует", - передает слова представителя РФС РИА Новости.

Игра запланирована на 11 июня. Пока РФС не уведомлял о начале билетной программы.

Напомним, что ранее был определен первый финалист Кубка России. Им стал московский ЦСКА. "Армейцы" в двухраундовом противостоянии переиграли "Урал". Стоит отметить, что екатеринбуржцы не потеряли шанс на участие в финале. Еще раз за выход в главный матч Кубка России команде Виктора Гончаренко нужно будет побороться с "Краснодаром". Матч команды проведут сегодня. Начало в 19.30 по московскому времени.

Действующим обладателем трофея является московский "Спартак", в прошлом году обыгравший в финале "Динамо" 2:1.

Ранее Александр Дюков заявил о возможном возвращении к старой схеме проведения Кубка России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий