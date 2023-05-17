В РФС сообщили о проведении финала Кубка России в "Лужниках"
В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о принятом решении касательно места проведения финального матча Кубка России.
"Главный матч года пройдет на главном стадионе страны. Финал Кубка России, как и планировалось, пройдет в "Лужниках". В соответствии с распоряжением Правительства, финал должен проходить на арене, которая оборудована системой для использования паспорта болельщика. Главная арена "Лужников" всем требованиям соответствует", - передает слова представителя РФС РИА Новости.
Игра запланирована на 11 июня. Пока РФС не уведомлял о начале билетной программы.
Напомним, что ранее был определен первый финалист Кубка России. Им стал московский ЦСКА. "Армейцы" в двухраундовом противостоянии переиграли "Урал". Стоит отметить, что екатеринбуржцы не потеряли шанс на участие в финале. Еще раз за выход в главный матч Кубка России команде Виктора Гончаренко нужно будет побороться с "Краснодаром". Матч команды проведут сегодня. Начало в 19.30 по московскому времени.
Действующим обладателем трофея является московский "Спартак", в прошлом году обыгравший в финале "Динамо" 2:1.
Ранее Александр Дюков заявил о возможном возвращении к старой схеме проведения Кубка России.