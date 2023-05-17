Стали известны главные трансферные цели «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» определился с главными трансферными целями на предстоящее трансферное окно, сообщает ESPN.

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По информации источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что ему нужен ещё один полузащитник, чтобы составить конкуренцию Кристиану Эриксену, которому в феврале исполнился 31 год.

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг остаётся приоритетной целью «красных дьяволов». Однако сине-гранатовые, скорее всего, запросят за трансфер нидерландского игрока внушительную сумму. Футболисты «Челси» Мэйсон Маунт и Матео Ковачич являются более бюджетными альтернативами на позицию полузащитника. Манкунианцы также внимательно наблюдают за ситуацией с контрактом хавбека «Ювентуса» Адриена Рабьо.

Сообщается, что в число кандидатов на позицию нападающего входят форварды Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»). В качестве альтернативных вариантов «красные дьяволы» рассматривают Рандаля Коло Муани («Айнтрахт»), Душана Влаховича («Ювентус»), Тэмми Абрахама («Рома») и Брайана Бробби («Аякс»).