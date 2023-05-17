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Форвард «Брентфорда» Тони отстранён от футбола на восемь месяцев

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони отстранён от футбола и всех активностей, связанных с футболом, на восемь месяцев, сообщает журналист The Times Пол Джойс в своём «твиттере».

Игрок «Брентфорда» Тони отстранен от футбола на восемь месяцев
© Чемпионат.com

По информации источника, бан закончится 16 января 2024 года. Тони заплатит штраф в размере € 58 тысяч.

Ранее нападающего «Брентфорда» поймали за ставками на футбол. Было подтверждено более двухсот случаев ставок, которые сделал лично Тони.

Напомним, ставки запрещено делать всем представителям спортивной деятельности, в том числе и работникам клубов.

В текущем сезоне на счету английского форварда 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и пятью результативными передачами.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Тони со стороны «Челси».

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