Украинский футболист Ракицкий пожалел о выступлении в России

Футболист Ракицкий заявил, что жалеет о выступлении в РФ
Бывший защитник «Зенита», украинец Ярослав Ракицкий сказал, что жалеет о выступлении в чемпионате России с 2019 по 2022 года. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Шахтеру».
Комментируя ситуацию, он отметил, что в первую очередь является футболистом и этот спорт является «его работой и делом всей его жизни».
«И в России я занимался только тем, что играл в футбол. А когда 24 февраля 2022 года началась полномасштабная война, я принял решение в тот же день расторгнуть контракт и вернуться в Украину. Этот поступок – мой ответ», — добавил Ракицкий.
По словам футболиста, если бы он знал, «что это произойдет, он бы никогда не поехал играть в Россию».
Напомним, что Ракицкий покинул «Зенит» 2 марта 2022 года. Вместе с командой он трижды становился чемпионом РФ и дважды выиграл Суперкубок страны. Также украинец является обладателем Кубка России.