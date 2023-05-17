УЕФА по ошибке анонсировал выход "Реала" в финал Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в своих соцсетях по ошибке запустил розыгрыш билетов на финальный матч Лиги чемпионов. Напомним, что на данную минуту определен лишь один финалист.

© UEFA/Twitter

В этом розыгрыше УЕФА опубликовал изображение с эмблемами «Реала» и «Интера».

«Финалисты определены, и сцена готова», — гласит пост.

Вскоре после публикации пост был удален.

Напомним, что первым финалистом Лиги чемпионов стал миланский «Интер», который в обоих матчах обыграл «Милан». Вчерашняя встреча завершилась победой 1:0 с голом Лаутаро Мартинеса. Первый матч также остался за «Интером» (2:0).

Второй финалист определится сегодня вечером. Во втором матче в эти минуты встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Финал пройдет в Стамбуле (Турция) 10 июня.