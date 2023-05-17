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УЕФА по ошибке анонсировал выход "Реала" в финал Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в своих соцсетях по ошибке запустил розыгрыш билетов на финальный матч Лиги чемпионов. Напомним, что на данную минуту определен лишь один финалист.

УЕФА по ошибке анонсировал выход "Реала" в финал Лиги чемпионов
© UEFA/Twitter

В этом розыгрыше УЕФА опубликовал изображение с эмблемами «Реала» и «Интера».

«Финалисты определены, и сцена готова», — гласит пост.

Вскоре после публикации пост был удален.

Напомним, что первым финалистом Лиги чемпионов стал миланский «Интер», который в обоих матчах обыграл «Милан». Вчерашняя встреча завершилась победой 1:0 с голом Лаутаро Мартинеса. Первый матч также остался за «Интером» (2:0).

Определился первый финалист Лиги чемпионов

Второй финалист определится сегодня вечером. Во втором матче в эти минуты встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Финал пройдет в Стамбуле (Турция) 10 июня.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». В прошлом году «сливочные» в финале обыграли «Ливерпуль» со счетом 1:0. Гол на счету Винисиуса.

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