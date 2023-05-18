Василий Уткин: магия "Реала" разбита реальностью

"В одни ворота полуфинал вышел. Я ж говорил - сезон Пепа: "Сити" так хорош, что к решающему матчу ничего и придумывать не надо. Их сезон. Магия "Реала" разбита реальностью! А потому что на магию надейся, а сам не плошай. И не прощай!" - написал Уткин в своем Telegram-канале.