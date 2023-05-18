Василий Уткин: магия "Реала" разбита реальностью
Журналист и блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от победы "Манчестер Сити" над мадридским "Реалом" во втором матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.
"В одни ворота полуфинал вышел. Я ж говорил - сезон Пепа: "Сити" так хорош, что к решающему матчу ничего и придумывать не надо. Их сезон. Магия "Реала" разбита реальностью! А потому что на магию надейся, а сам не плошай. И не прощай!" - написал Уткин в своем Telegram-канале.
Встреча завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 4:0 (первый матч 1:1). Дубль в составе победителей оформил Бернарду Силва, еще по голу в ворота "Реала" отправили Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес. В финале подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с итальянским "Интером", который выбил из числа участников турнира "Милан" (3:0 по сумме двух встреч). Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в турецком Стамбуле. Это будет первая официальная игра между "Манчестер Сити" и "Интером" в истории.
Ранее главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти побил рекорд, установленный бывшим наставником "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном, по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов.