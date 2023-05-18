$80.76+0.7887.57+0.41

Василий Уткин: магия "Реала" разбита реальностью

Журналист и блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от победы "Манчестер Сити" над мадридским "Реалом" во втором матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

Василий Уткин: магия "Реала" разбита реальностью
© Reuters

"В одни ворота полуфинал вышел. Я ж говорил - сезон Пепа: "Сити" так хорош, что к решающему матчу ничего и придумывать не надо. Их сезон. Магия "Реала" разбита реальностью! А потому что на магию надейся, а сам не плошай. И не прощай!" - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Встреча завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 4:0 (первый матч 1:1). Дубль в составе победителей оформил Бернарду Силва, еще по голу в ворота "Реала" отправили Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес. В финале подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с итальянским "Интером", который выбил из числа участников турнира "Милан" (3:0 по сумме двух встреч). Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в турецком Стамбуле. Это будет первая официальная игра между "Манчестер Сити" и "Интером" в истории.

Ранее главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти побил рекорд, установленный бывшим наставником "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном, по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий