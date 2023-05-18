Гвардиола быстрее всех в истории Лиги чемпионов выиграл 100 матчей

Накануне «Манчестер Сити» во втором полуфинале Лиги чемпионов разгромил «Реал» со счётом 4:0. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола одержал 100-ю победу в рамках турнира.

Для этого Гвардиоле понадобилось 160 матчей, что является рекордом. Карло Анчелотти на 100 побед затратил 180 матчей, Алекс Фергюсон – 184.

Гвардиола стал первым тренером в истории, который выбивал «Реал» трижды из еврокубков. Один раз он это делал с «Барселоной».

«Манчестер Сити» второй раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. Ранее команда Гвардиолы уступала со счётом 0:1 «Челси». Испанец также дважды выигрывал турнир с «Барселоной».