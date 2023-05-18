Гвардиола быстрее всех в истории Лиги чемпионов выиграл 100 матчей

Накануне «Манчестер Сити» во втором полуфинале Лиги чемпионов разгромил «Реал» со счётом 4:0. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола одержал 100-ю победу в рамках турнира.
Для этого Гвардиоле понадобилось 160 матчей, что является рекордом. Карло Анчелотти на 100 побед затратил 180 матчей, Алекс Фергюсон – 184.
Гвардиола стал первым тренером в истории, который выбивал «Реал» трижды из еврокубков. Один раз он это делал с «Барселоной».
«Манчестер Сити» второй раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. Ранее команда Гвардиолы уступала со счётом 0:1 «Челси». Испанец также дважды выигрывал турнир с «Барселоной».
Ранее «Манчестер Сити» Гвардиолы быстрее всех в истории АПЛ забил 1000 голов. Команда справилась за 404 матча.