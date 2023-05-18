Вратарь "Реала" указал на причину разгромного поражения "Манчестер Сити" в ЛЧ

"Не могу сказать, что нас удивило, как "Сити" начал этот матч. Мы были готовы к этому давлению. Понимали, что они не позволят нам свободно владеть мячом. В перерыве мы были уверены, что сможем изменить ход этого матча. Но мы не лучшим образом играли в пас, и это дорого нам обошлось", - цитирует Куртуа официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).