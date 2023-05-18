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Вратарь "Реала" Куртуа назвал причину разгромного поражения "Манчестер Сити" в ЛЧ

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился мнением о причинах разгромного поражения в матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Вратарь "Реала" указал на причину разгромного поражения "Манчестер Сити" в ЛЧ
© Reuters

"Не могу сказать, что нас удивило, как "Сити" начал этот матч. Мы были готовы к этому давлению. Понимали, что они не позволят нам свободно владеть мячом. В перерыве мы были уверены, что сможем изменить ход этого матча. Но мы не лучшим образом играли в пас, и это дорого нам обошлось", - цитирует Куртуа официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 4:0 (первый матч 1:1). Дубль в составе победителей оформил Бернарду Силва, еще по голу в ворота "Реала" отправили Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес. В финале подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с итальянским "Интером", который выбил из числа участников турнира "Милан" (3:0 по сумме двух встреч). Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в турецком Стамбуле. Это будет первая официальная игра между "Манчестер Сити" и "Интером" в истории.

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