«Безжалостно»: Майкл Оуэн высказался о победе «Ман Сити» над «Реалом»

«Я пытаюсь осмыслить столь доминирующий стиль игры. Было попросту безжалостно, а ведь нужно учитывать уровень соперника и стадию турнира. Невероятно было увидеть такое. Дух захватывало!» – приводит слова Оуэна BT Sport.

«Манчестер Сити» на домашней арене разгромил мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:0). «Реал» не проигрывал в самом престижном европейском клубном турнире с подобным счётом на протяжении 14 лет.