Названа возможная замена Месси в составе "ПСЖ"

"Пари Сен-Жермен" проявляет серьезный интерес к чилийскому нападающему "Марселя" Алексису Санчесу, видя в нем возможную замену аргентинцу Лионелю Месси, сообщает La Tercera со ссылкой на El Deportivo.

Как сообщает издание, представители "ПСЖ" связались с окружением Санчеса, чтобы обсудить возможный трансфер. Игрока все устраивает в "Марселе", но из-за амбиций он может дать согласие на переход. Контракт чилийца с "Марселем" рассчитан до 2023 года.

По информации СМИ, Месси не настроен продлевать соглашение с "ПСЖ" и покинет команду предстоящим летом. В качестве вариантов продолжения карьеры аргентинца называют клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", "Барселону и команду MLS "Интер Майами". В августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ" после многолетнего выступления в чемпионате Испании за "Барселону".

Контракт нападающего с клубом Лиги 1 рассчитан до июня 2023 года. По информации L'Équipe, "Аль-Хиляль" предложил Месси соглашение на €600 млн за два сезона. СМИ также сообщали, что аргентинец рассматривает варианты с возвращением в "Барселону", а также с переездом в США и выступлением за команду MLS "Интер Майами".