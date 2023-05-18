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SHAMAN может стать хэдлайнером Суперфинала Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром"

Популярный поп-исполнитель Ярослав Дронов (известен под псевдонимом SHAMAN) может выступить на церемонии открытия суперфинального матча за Кубок России между столичным ЦСКА и «Краснодаром». Об этом сообщает «РБ Спорт».

SHAMAN может стать хэдлайнером Суперфинала Кубка России
© Газета.Ru

По информации источника, SHAMAN может выступить перед футбольными фанатами с песней «Седая ночь».

Также организаторы планируют перед матчем устроить масштабный парад — для этого были разосланы приглашения всем 103 клубам, принимавшим участие в турнире. Ожидается, что в чаше «Лужников» пройдут по два представителя от каждой команды.

Напомним, что матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 11 июня. Действующим обладателем трофея является столичный «Спартак».

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