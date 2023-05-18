Нападающий Жуниор прокомментировал разгром «Реала»

«Мы не смогли сделать то, о чём просил нас Анчелотти. С «Манчестер Сити» всегда тяжело играть. Нельзя сказать, что мы играли плохо. Просто мы играли против сильной команды», – приводит слова Винисиуса Жуниора Madrid Zone в «Твиттере».