Названо имя нового главного тренера сборной Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение по будущему тренеру сборной Украины. В ближайшее время им станет Сергей Ребров.
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, договорённость между УАФ и Ребровым уже достигнута. Источник отмечает, что Ребров был запасным вариантом на случай срыва переговоров с бывшим наставником московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славеном Биличем. в итоге с хорватом договорится не получилось.
Сергей Ребров уже работал со сборной Украины. С 2010 по 2011 года он был ассистентом главного тренера Юрия Колитвинцева. В настоящий момент украинец является наставником саудовского «Аль-Айна». Его контракт с ближневосточным клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, поэтому УАФ не придётся платить неустойку за Реброва.