$80.76+0.7887.57+0.41

Новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение по будущему тренеру сборной Украины. В ближайшее время им станет Сергей Ребров.

Названо имя нового главного тренера сборной Украины по футболу
© globallookpress.com

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, договорённость между УАФ и Ребровым уже достигнута. Источник отмечает, что Ребров был запасным вариантом на случай срыва переговоров с бывшим наставником московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славеном Биличем. в итоге с хорватом договорится не получилось.

Сергей Ребров уже работал со сборной Украины. С 2010 по 2011 года он был ассистентом главного тренера Юрия Колитвинцева. В настоящий момент украинец является наставником саудовского «Аль-Айна». Его контракт с ближневосточным клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, поэтому УАФ не придётся платить неустойку за Реброва.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий