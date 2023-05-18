Названо имя нового главного тренера сборной Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение по будущему тренеру сборной Украины. В ближайшее время им станет Сергей Ребров.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, договорённость между УАФ и Ребровым уже достигнута. Источник отмечает, что Ребров был запасным вариантом на случай срыва переговоров с бывшим наставником московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славеном Биличем. в итоге с хорватом договорится не получилось.