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Анчелотти ответил на вопрос о будущем в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем в клубе. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Анчелотти ответил на вопрос о будущем в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов
© Lenta.ru

Специалист заявил, что, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, останется с мадридской командой.

«Думаю, что 15 дней назад президент ясно дал понять, что мы будем делать шаг к совершенству в следующем году. В следующем сезоне я буду здесь, чтобы побороться за победу в Лиге чемпионов», — рассказал тренер, добавив, что в нем никто не сомневается.

Ранее издание Cadena SER сообщило, что «Реал» может прекратить сотрудничество с Анчелотти, даже если клуб выиграет какие-либо трофеи в сезоне-2022/2023. Причина возможной отставки — испортившаяся обстановка в раздевалке мадридцев.

17 мая «Реал» уступил «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. По сумме двух встреч испанцы уступили англичанам со счетом 1:5 (1:1, 0:4). Анчелотти провел 191-й матч в турнире в качестве тренера и установил рекорд по этому показателю.

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