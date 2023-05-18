Анчелотти ответил на вопрос о будущем в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов

«Думаю, что 15 дней назад президент ясно дал понять, что мы будем делать шаг к совершенству в следующем году. В следующем сезоне я буду здесь, чтобы побороться за победу в Лиге чемпионов», — рассказал тренер, добавив, что в нем никто не сомневается.