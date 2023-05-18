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Вратарь «Реала» Куртуа играл с травмой против «Манчестер Сити» — Marca

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа играл с повреждением в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:4), информирует Marca.

Вратарь «Реала» играл с травмой против «Манчестер Сити»
© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, в матче чемпионата Испании с «Хетафе», который состоялся на минувших выходных, Куртуа получил небольшой разрыв трицепса. Несмотря на это, он вышел в стартовом составе на ответную полуфинальную игру Лиги чемпионов с «Интером» и пропустил четыре гола.

Напомним, первая игра «Реала» и «Манчестер Сити» завершилась со счётом 1:1. Вторая — 4:0 в пользу английского коллектива. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023, где встретится с миланским «Интером». Решающий матч турнира состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.

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