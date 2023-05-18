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Сперцян объяснил, за счет чего "Краснодар" вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Поддержка болельщиков и сплоченность команды помогла футболистам "Краснодара" выйти в суперфинал Фонбет - Кубка России. Такое мнение ТАСС в четверг высказал нападающий "Краснодара" Эдуард Сперцян.

Нападающий Сперцян объяснил, почему "Краснодар" вышел в суперфинал Кубка России
© ТАСС

В среду "Краснодар" на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1 в матче второго этапа финала "пути регионов" турнира и вышел в суперфинал кубка.

"Конечно, мы рады этой победе. Я считаю, нам удалось выйти в финал за счет нашей сплоченности, мы бились друг за друга на каждом углу поля. К тому же играли дома, и нас очень сильно поддерживали наши трибуны, они гнали нас вперед. Мы вышли в финал турнира, у нас есть время к нему подготовиться, но все наши мысли теперь о следующей игре в чемпионате против "Ростова", - сказал Сперцян.

В суперфинале Кубка России "Краснодар" сыграет с победителем "пути Российской премьер-лиги", которым стал московский ЦСКА. Встреча пройдет 11 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

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