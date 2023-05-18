Нападающий Сперцян объяснил, почему "Краснодар" вышел в суперфинал Кубка России

"Конечно, мы рады этой победе. Я считаю, нам удалось выйти в финал за счет нашей сплоченности, мы бились друг за друга на каждом углу поля. К тому же играли дома, и нас очень сильно поддерживали наши трибуны, они гнали нас вперед. Мы вышли в финал турнира, у нас есть время к нему подготовиться, но все наши мысли теперь о следующей игре в чемпионате против "Ростова", - сказал Сперцян.