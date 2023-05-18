Болельщики раскритиковали логотип ЧМ-2026

Болельщики неоднозначно восприняли новый логотип чемпионата мира 2026 года, который был представлен ФИФА. Ранее организация опубликовала эмблему турнира.

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Эмблема выполнена в нескольких цветах. Также на ней присутствует Кубок мира в цифрах числа 2026. Напомним, что турнир в 2026 году будет проходить в США, Канаде и Мексике.

В социальных сетях ФИФА тут же появилась критика со стороны фанатов. Некоторые из них назвали картинку уродством. Многие начали призывать организацию изменить логотип и отказаться от таких дизайнерских решений. Сотни лайков собрал комментарий пользователя, заявившего, что он ещё не видел ничего хуже этого.