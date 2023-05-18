Полузащитник «Спартака» мечтает поиграть в Европе

На данный момент для меня «Спартак» — это всё. Это клуб, за который я болел с детства. Учитывая все сложности в мире, сейчас трудно думать о переезде в Европу Но, наверное, у каждого игрока есть мечта попробовать свои силы в сильнейшем чемпионате.