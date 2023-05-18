Полузащитник «Спартака» мечтает поиграть в Европе

Литвинов: есть мечта поиграть в европейском топ-чемпионате
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что в будущем был бы не против попробовать свои силы в АПЛ или Ла Лиге.
«Английский я знаю хорошо. По крайней мере разговор поддержать точно могу. С легионерами стараюсь общаться на английском, это хорошая практика. В планах выучить ещё несколько языков. Очень хочу знать испанский или французский.
На данный момент для меня «Спартак» — это всё. Это клуб, за который я болел с детства. Учитывая все сложности в мире, сейчас трудно думать о переезде в Европу Но, наверное, у каждого игрока есть мечта попробовать свои силы в сильнейшем чемпионате.
Я слежу за АПЛ и Ла Лигой. Вижу, на каком уровне там люди играют. Надеюсь, что всё наладится и у меня появятся возможности переехать в Европу», — приводит слова Литвинова «Спорт-экспресс».
Руслан Литвинов в нынешнем сезоне РПЛ провёл 22 матчей, а восемь встреч на его счету в Кубке России. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Литвинова в €4 млн.