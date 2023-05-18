Нападающий "Ростова" пропустит матч против "Краснодара"

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко не примет участия в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом сообщил агент форварда Александр Клюев.
«Николай сделал МРТ, и у него надрыв мышцы. Он не сыграет против «Краснодара», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в нынешнем сезоне Комличенко провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.
«Краснодар» и «Ростов» сыграют против друг друга в воскресенье, 21 мая. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
Желто-синие перед этой игрой занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков.