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Нападающий "Ростова" Комличенко пропустит матч против "Краснодара"

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко не примет участия в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом сообщил агент форварда Александр Клюев.

Нападающий "Ростова" пропустит матч против "Краснодара"
© РИА Новости

«Николай сделал МРТ, и у него надрыв мышцы. Он не сыграет против «Краснодара», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в нынешнем сезоне Комличенко провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.

«Краснодар» и «Ростов» сыграют против друг друга в воскресенье, 21 мая. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Желто-синие перед этой игрой занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков.

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