Главный тренер «ПСЖ» Галтье пропустит тренировку по медицинским причинам

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье пропустит следующую тренировку парижан по медицинским причинам. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

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Галтье не будет руководить «ПСЖ» на тренировке, которая пройдёт сегодня, 18 мая. Сообщается, что уже завтра специалист вернётся к своей работе. На сегодняшнем занятии командой будут руководить ассистенты Галтье Тьерри Олексияк и Жоау Сакраменто.