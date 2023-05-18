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Пресс-атташе «Уфы»: клуб автобус продаёт, чтобы без долгов сезон завершить, это ли не дно?

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тертышный прокомментировал слухи, что он уйдёт из клуба из-за своих заявлений в СМИ о финансовых сложностях уфимцев. Он признался, что не хочет участвовать в том, что происходит с командой.

Пресс-атташе "Уфы" назвал "днищем" текущее положение клуба
© ФК "Уфа"

«Я написал заявление на увольнение ещё 5 мая, и не потому, что меня вынудили так поступить, а потому, что не хочу участвовать в том, что происходит с «Уфой». Очень жалею, что не сделал этого раньше. Несколько раз порывался, но Шамиль Камилович Газизов убеждал не спешить, он и сам надеялся на изменение ситуации. А как она поменяется? Клуб автобус продаёт, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить, это ли не днище? Да, мы были гордостью Башкирии, а теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающих в уфимских соцсетях происходящее с клубом. Повторюсь, мой уход — это только моё решение, никто на меня не давил. Всем спасибо», — приводит слова Тертышного Sport24.

Об уходе Тертышного стало известно после заявления пресс-службы «Уфы» о финансовых проблемах в клубе.

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