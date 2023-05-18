Бывший гендир "Спартака" не получит 89 млн рублей

Кассационный суд Самары не удовлетворил жалобу бывшего генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова на отказ в выплате бывшим владельцем московского клуба Леонидом Федуном 89 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила юрист со стороны Федуна Татьяна Завьялова.

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Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход "Спартака" в еврокубки по итогам сезона-2020/21. Бывший гендиректор "Спартака" предоставил бумагу, которая, с его слов, была написана рукой Федуна. В ней было указано, что Федун перед подписанием с Газизовым трудового договора предложил ему процент акций "Спартака". Федун заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора. Ранее Верховный суд Башкирии отказал в выплате Газизову Федуном 89 млн рублей.

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"Шестой кассационный суд Самары сегодня поставил точку в споре о бонусе-расписке Леонида Федуна, жалоба осталась без удовлетворения, соответственно, процесс окончен, - сказала Завьялова. - Это было дело о взыскании с Федуна 89 млн рублей, Верховный суд Башкирии отказал и в отношении Леонида Арнольдовича, и в отношении "Спартака". Кассационный суд оставил данное решение без изменений, то есть жалоба осталась без удовлетворения".

"Сегодня появилась информация, что вступило в законную силу решение Хорошевского суда Москвы по иску об убытках к Леониду Арнольдовичу на 450 млн рублей. Это значит, что все процессы между нами закончены, я с большим уважением к Леониду Арнольдовичу прощаюсь с этим проектом как юрист, желаю ему всего хорошего", - добавила Завьялова.