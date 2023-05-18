Нападающий «Зенита» Малком может вернуться из Бразилии на последние матчи сезона

«Что касается Малкома, то посмотрим. Самое главное — здоровье жены и ребенка, и сейчас для него важнее всего быть рядом с ними. Если у него будет возможность приехать сюда на следующий матч или на последний, он обязательно это сделает. На сегодняшний день мы находимся в контакте с ним. Если семейная ситуация позволит, он приедет. Если нет, то останется вместе с супругой. Сейчас быть там для него гораздо важнее, чем здесь.