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В АПЛ объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/2023. В список номинантов вошли:

В АПЛ объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона
© Чемпионат.com
  • Микель Артета («Арсенал»);
  • Роберто Де Дзерби («Брайтон энд Хоув Альбион»);
  • Унаи Эмери («Астон Вилла»);
  • Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
  • Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед»);
  • Марку Силва («Фулхэм»).
  • Победитель будет определен путем голосования болельщиков и футбольных экспертов.

Напомним, таблицу АПЛ за три тура до конца сезона-2022/2023 возглавляет «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 85 очков в 35 матчах. На второй строчке — лондонский «Арсенал», в активе которого 81 очко. Замыкает тройку лидеров «Ньюкасл Юнайтед» (66 очков).

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