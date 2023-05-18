В АПЛ объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/2023. В список номинантов вошли:

Напомним, таблицу АПЛ за три тура до конца сезона-2022/2023 возглавляет «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 85 очков в 35 матчах. На второй строчке — лондонский «Арсенал», в активе которого 81 очко. Замыкает тройку лидеров «Ньюкасл Юнайтед» (66 очков).