Комментатор Орлов: Мостовой не станет хорошим тренером

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал желание экс-футболиста сборной России Александра Мостового отправиться на тренерские курсы.
«Может ли он стать хорошим тренером? Не может. Он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Всё его поведение в эфире, которое мы обычно видим, — прославление самого себя.
Взгляните, как себя ведёт Семак. Сравните их. Зачем ты постоянно говоришь о себе? Если ты выучил испанский, так слетай в Испанию и там пройди тренерскую школу», — цитирует Орлова Sport24.
54-летний Александр Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес». 4 августа 2022 года Мостовой был назначен главным тренером команды Медиалиги АMC Fights Nights.
Ранее бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что на обучение для получения тренерской лицензии необходима сумма в размере 1 млн рублей.