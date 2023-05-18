В ЦСКА заявили, что клуб не получал уведомления об апелляции по делу Влашича

В ЦСКА заявили, что клуб не получал уведомления об апелляции "Вест Хэма" по делу Влашича
Московский футбольный клуб ЦСКА не получал уведомления от Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, что английский "Вест Хэм" подал апелляцию по делу хорватского полузащитника Николы Влашича. Об этом ТАСС в четверг сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.
"Вест Хэм" запросил и получил полный текст решения, - сказал Брейдо. - Далее, как мы помним, они могут обжаловать его в CAS. Соответствующего уведомления из CAS нам пока не поступало, но исходя из сроков и логики их действий высока вероятность, что в настоящий момент их обращение просто находится в обработке".
3 апреля палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) обязала "Вест Хэм" выплатить ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Футболист перешел из российского в английский клуб летом 2021 года. В августе 2022 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что "Вест Хэм" полностью не рассчитался за трансфер игрока, а в конце октября армейцы приняли решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса.
Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, проведя 108 матчей, забив 33 мяча и отдав 21 результативную передачу. Права на полузащитника принадлежат "Вест Хэму", в настоящее время 25-летний хорватский полузащитник на правах аренды выступает за итальянский "Торино". В сезоне-2022/23 он отметился 5 голами и 6 результативными передачами в 34 встречах во всех турнирах.