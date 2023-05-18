В ЦСКА заявили, что клуб не получал уведомления об апелляции по делу Влашича

"Вест Хэм" запросил и получил полный текст решения, - сказал Брейдо. - Далее, как мы помним, они могут обжаловать его в CAS. Соответствующего уведомления из CAS нам пока не поступало, но исходя из сроков и логики их действий высока вероятность, что в настоящий момент их обращение просто находится в обработке".