«Динамо» оштрафовали из-за неявки Йокановича на пресс-конференцию

«Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение о штрафе. Славиш Йоканович систематически покидал пределы технической зоны, а на 44-й минуте вышел на поле. Лично у Йокановича 30 тысяч рублей штрафа, а за выход на поле клуб «Динамо» оштрафован на 20 тысяч рублей», — сказал глава комитета Артур Григорьянц.