«Динамо» оштрафовали из-за неявки Йокановича на пресс-конференцию

«Динамо» оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за неявки Йокановича на пресс-конференцию
Бывший главный тренер не принял участия во флеш-интервью и пропустил конференцию по итогам матча чемпионата России с грозненским «Ахматом».
«Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение о штрафе. Славиш Йоканович систематически покидал пределы технической зоны, а на 44-й минуте вышел на поле. Лично у Йокановича 30 тысяч рублей штрафа, а за выход на поле клуб «Динамо» оштрафован на 20 тысяч рублей», — сказал глава комитета Артур Григорьянц.
Йоканович возглавлял «Динамо» с июня прошлого года. Контракт был рассчитан на год с возможностью продления в случае достижения определённых результатов. Под его руководством команда дошла до первого этапа полуфинала плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России, где в серии пенальти уступила тольяттинскому «Акрону».