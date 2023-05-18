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Источник: «Спартак» готовит громкий трансфер за € 15–20 млн

Руководство «Лукойла» поставило перед «Спартаком» задачу осуществить громкий трансфер за € 15–20 млн, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Источник: «Спартак» готовит громкий трансфер за € 15–20 млн
© РИА Новости

Сообщается, что перед «Спартаком» стоят следующие критерии для подписания новичка: это должен быть статусный футболист возрастом до 27 лет, который заработал себе имя в серьёзном европейском чемпионате. Потенциальные новички будут рассматриваться на позицию атакующего полузащитника или центрального нападающего.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Спартак» вылетел из Кубка России от «Акрона» (1:2) на стадии полуфинала Пути регионов. В Российской Премьер-Лиге подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 27 матчах.

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