Источник: «Спартак» готовит громкий трансфер за € 15–20 млн

Сообщается, что перед «Спартаком» стоят следующие критерии для подписания новичка: это должен быть статусный футболист возрастом до 27 лет, который заработал себе имя в серьёзном европейском чемпионате. Потенциальные новички будут рассматриваться на позицию атакующего полузащитника или центрального нападающего.